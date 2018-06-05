"Паша -"Факел" с большим хозяйством". В Сети высмеяли интервью первого главаря "ДНР"

Первый главарь террористической группировки "ДНР" и "народный губернатор Донетчины" Павел Губарев рассказал о том, что обзавелся и занимается "большим хозяйством".

Такое заявление он сделал в интервью для сепаратистской организации "Свободный Донбасс". Губарев рассказал, что сейчас занимается медиахолдингом "Новороссии", пишет книгу и организовывает проект "Трибунал", куда попадает "информация об украинских карателях".

"У нас большое хозяйство, скажем так. В первую очередь, это медиа-холдинг "Новороссия", который вещает на огромную аудиторию Донбасса. Я также написал книгу "Факел Новороссии"", – подытожил первый главарь "ДНР".

Скриншот с текстом интервью Губарева, опубликованном в сервисе микроблогов Twitter, вызвал живое обсуждение интернет-пользователей. "Факел" Паша и его большое хозяйство – подписал его автор поста, пользователь Necro Mancer‏.

"Трибунал - это хорошо. Я есть там", − сыронизировал пользователь Uzbak Binder.

"Вот это лицо себе отъел, у него в ОРДЛО точно все хорошо", − с издевкой прокомментировал пользователь Ruslan‏.

"Миротворец" только наоборот" - это как?! Аха-ха, жжет долбодятел!", − наигранно удивился пользователь Olexander Nikishyn.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети высмеяли фото нынешних главарей "ДНР" Александра Захарченко и Александра Тимофеева.