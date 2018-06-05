Пожар в Чернобыле-2018: как защититься от радиации в домашних условиях

5 июня возник пожар в Чернобыле. Горит лесной массив площадью около 10 га, сообщила ГСЧС.

И ветром радиоактивный дым несет на Киев. В соцсетях киевляне уже советуют друг другу не открывать окна на ночь.

"Главред" выяснил, как защититься от радиации в домашних условиях.

Как защититься от радиации в домашних условиях

Первый совет уже вполне правильно озвучили в соцсетях:

- закрыть окна;

- щели проложить влажными тряпками,

- на улицу выходить по возможности в марлевой повязке.

Запомните, что кондиционерами от жары спасаться не рекомендуется, они под строгим запретом.

Второй совет – пить как можно больше воды, а также избегать продуктов, которые способны интенсивно накапливать радиацию: грибов, рыбы, капусты, свинины, свеклы и моркови. Лучше налегать на яйца и семечки подсолнуха, которые существенно уменьшают влияние радиации на организм, а также снижают проникновение зараженных частиц в тело.

Любые продукты нужно тщательно мыть и по возможности не употреблять в сыром виде. И овощи, и фрукты необходимо очищать от кожуры.

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Третий совет – пить красное сухое вино: оно защищает организм от влияния радионуклидов. При этом не менее полезен и зеленый чай.

Защита от радиации – йод

Врачи рекомендуют при повышении радиационного фона принимать йодосодержащие препараты: например, йодомарин или йод-актив. Можно просто помазать кожу йодным раствором. Этот способ помогает защитить щитовидную железу.

Что спасает от радиации

Из других медпрепаратов рекомендуются различные сорбенты: активированный уголь, атоксил, энтеросгель.

Кроме того, врачи рекомендуют уделять особое внимание влажной уборке (не реже раза в день) и личной гигиене. Принимать душ обязательно нужно после каждого выхода на улицу, при этом тщательно промывая слизистую глаз.

По данным Госагентства по управлению зоной отчуждения, по состоянию на 17:30, в Киеве радиационный фон составляет 10 мкР/ч (безопасный уровень – до 30 мкР/ч). В городе Чернобыль радиационный фон составляет 24,1 мкР/ч (безопасный уровень – до 50 мкР/ч). На промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон – 50,7 мкР/ч (безопасный уровень – до 140 мкР/ч).