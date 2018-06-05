"Антонов" ответил России на планы выпускать обновленный "Руслан"

Государственное предприятие "Антонов" отказывается работать с Россией для изготовления и модернизации самолетов Ан-124-100 "Руслан".

"Вопрос о возобновлении серийного производства самолетов Ан-124-100 "Руслан" с российской стороной специалистами ГП "Антонов" не обсуждается" - ответили на запрос "Обозревателя" в пресс-службе предприятия.

В компании подчеркнули, что в Ульяновске был построен производственный комплекс, получивший название "Авиастар", где совместно с "Антонов" было запущено серийное производство "Русланов". Тогда экс-партнеры выпустили с конвейера 36 самолетов.

"Если речь идет о модернизации, то предусматривается внесение изменений в типовой конструкции. При этом только разработчик самолета - ГП "Антонов" обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурса, срока службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции", - отмечается в комментарии.

В концерне настаивают на том, что выпуск самолетов семейства Ан-124 под маркой "Антонов" без участия ГП "Антонов" невозможен.

Напомним, госавиаслужба Украины пожаловалась на Росавиацию в Международную службу гражданской авиации (ICAO) из-за одобрения эксплуатации полетов самолетов, изготовленных на авиаконцерне "Антонов".