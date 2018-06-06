Пожар в Чернобыле: площадь отдельных очагов возгорания серьезно сократилась

В среду, 6 июня, в Чернобыльской зоне по состоянию на 12 часов площадь отдельных очагов пожара сократилась до около трех гектаров.

Ситуация контролируемая, говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В городе Киев радиационный фон составляет 11 мкР/ч (безопасный уровень — до 30 мкР/ч). В городе Чернобыль радиационный фон составляет 32 мкР/ч (безопасный уровень — до 50 мкР/ч)", — отметили в ведомстве.

Напомним, в Чернобыльской зоне пожар возник утром 5 июня, сначала загорелась трава, а потом огонь перекинулся на лес. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара называют поджог.

В ГСЧС сообщали, что 6 июня по состоянию на 10 часов продолжались мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около пяти гектаров, наблюдалось тление трех очагов лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков.