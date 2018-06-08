"Замена Захарченко". СМИ узнали имя нового главаря "ДНР"

На захваченной части Донецкой области самопровозглашенную "ДНР" вместо Александра Захарченко возглавит председатель "народного совета" псевдореспублики, ее представитель на переговорах в столице Беларуси Минске по разрешению конфликта на Донбассе Денис Пушилин.

Решение о замене лидера квазигосударства уже принято соответствующими инстанциями, сообщают "Примечания" со ссылкой на источники в подконтрольном противнику Донецке.

"… Пушилин… уже выступил с рядом нетипично громких для него заявлений. В частности, он жестко прокомментировал "непрекращающиеся обстрелы" Горловки и "ползучее наступление ВСУ" на Донецк, заявив, что в ДНР "все готово к симметричному ответу", — отметило издание.

Напомним, Александр Захарченко возглавил террористическую "ДНР" в ноябре 2014 года (вооруженный конфликт на востоке Украины начался в середине апреля того же года).

Ранее стало известно, что в ноябре 2017-го в захваченном Луганске уволенный с должности главы "министерства внутренних дел" самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Корнет устроил военный переворот. Тогдашний главарь "республики" Игорь Плотницкий сбежал в Россию, а новым лидером "государства" стал его бывший "министр госбезопасности" Леонид Пасечник.