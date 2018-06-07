В захваченном Донецке вывесили украинский флаг: фото

"Жовтно-блакитне" полотнище затрепетало на ветру неподалеку от центра города.
Во временно оккупированном боевиками группировки "ДНР" Донецке в четверг, 7 июня, неизвестные патриоты вывесили украинский флаг.
Соответствующий фотоснимок на своей странице в сервисе микроблогов Twitter дончанин Виталий Овчаренко.
"До отеля "Виктория" (где живут российские оккупанты) - 200 метров. До "Донбасс-Арены" - 500 метров!", − написал он.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Донецка под носом у "МГБ ДНР" вывесили украинский флаг и знамя ОУН-УПА.