В захваченном Донецке вывесили украинский флаг: фото

Во временно оккупированном боевиками группировки "ДНР" Донецке в четверг, 7 июня, неизвестные патриоты вывесили украинский флаг.

Соответствующий фотоснимок на своей странице в сервисе микроблогов Twitter дончанин Виталий Овчаренко.

"До отеля "Виктория" (где живут российские оккупанты) - 200 метров. До "Донбасс-Арены" - 500 метров!", − написал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Донецка под носом у "МГБ ДНР" вывесили украинский флаг и знамя ОУН-УПА.