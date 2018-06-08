ГПУ возбудила уголовное дело против Мураева за его слова о Сенцове

Генеральная прокуратура Украины возбудила в отношении депутата Верховной Рады Евгения Мураева (внефракционный) дело по статье о госизмене после его высказываний в адрес осужденного в России за терроризм Олега Сенцова.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

"Генеральной прокуратурой Украины 8 июня в Единый реестр досудебных расследований внесено сообщение о совершении народным депутатом Украины Евгением Мураевым преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена), ч. 2 ст. 383 ("Заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления") Уголовного кодекса Украины", - написала она в Facebook.

Напомним, в четверг, 7 июня, в эфире телеканала NewsOne Мураев выразил мнение, что ситуацию вокруг Сенцова можно воспринимать по-разному. По его словам, так как Сенцов готовил поджоги и взрыв, часть населения считает его террористом, а другие за это считают его героем.