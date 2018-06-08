В Чернобыльской зоне произошел новый пожар

В пятницу днем, 8 июня, в Киевской области в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи села Копачев произошло возгорание сухой подстилки на площади около 1 га.

По данным Государственной инспекции ядерного регулирования, пожар локализован на площади 0,8 га. К тушению пожара были привлечены 7 ед. техники и 35 человек, из них от ГСЧС 4 ед. техники и 15 человек личного состава.

"Авиация ГСЧС (АН-32П и вертолет Ми-8) находится в готовности к привлечению", — говорится также в сообщении. Координацию мероприятий по тушению пожара осуществляет оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

Радиационный фон на площадке ГСП ЧАЭС — без изменений. "Никакой угрозы персоналу ядерных установок ГСП ЧАЭС на данный момент нет", — сказано в сообщении.

Напомним, в Чернобыльской зоне пожар возник утром 5 июня, сначала загорелась трава, а потом огонь перекинулся на лес. СМИ называли наиболее вероятной причиной возникновения пожара поджог.

Позже в ГСЧС отчитались о ходе ликвидации возгорания.