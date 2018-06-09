В районе ООС шли бои за Крымское, ранены украинские воины

В пятницу, 8 июня, в районе операции Объединенных сил между террористами и украинскими воинами шли бои за Крымское Луганской области, ранены три защитника Украины.

Вчера боевики 38 раз нарушали режим прекращения огня, в частности, девять раз применили запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

По его данным, самой напряженной обстановка была на Луганщине, там активные боевые действия продолжались в районах Крымского и Новотошковское.

"Наряду со стрелковым оружием и гранатометами, оккупанты под прикрытием 120 мм и 82 мм минометов пытались вытеснить наши подразделения со своих огневых позиций и улучшить свое тактическое положение. Подразделения Объединенных сил надежно удерживали рубежи, все попытки противника продвинуться вглубь нашей обороны остались нереализованными", — отмечается в сообщении.

На Мариупольском направлении у Водяное и Широкино активные боевые действия начались около 18:00. На протяжении почти двух часов противник вел огонь из 120-мм минометов, в ходе обстрела один военнослужащий получил ранения.

Защитники Мариуполя дали достойный отпор врагу и заставили его прекратить провокационные обстрелы. Также вражеские снайперы вели огонь в районе Красногоровки, контрснайперскими мерами угроза была быстро ликвидирована.

"Во время боевых действий за прошедшие сутки на других направлениях были ранены еще двое наших защитников. По данным разведки, на протяжении 8 июня трое оккупантов уничтожены и 16 ранены", — добавили в пресс-центре.

Напомним, 31 мая на Донбассе подразделения ООС вели активную оборону, по данным разведки, уничтожены два боевика, а еще два — получили ранения, ликвидированы пять единиц техники, в том числе два грузовика с боеприпасами.