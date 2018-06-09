Стала известна причина введения в Авдеевке режима чрезвычайной ситуации

В прифронтовом городе Авдеевка, что на Донетчине, из-за остановки работы Донецкой фильтровальной станции (ДФС) объявили чрезвычайную ситуацию.

Соответствующее сообщение в субботу, 9 июня, опубликовала пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на своей странице в сервисе микроблогов в Twitter.

"В связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня. Все остальные объекты газо- водо- и электроснабжения в Донецкой и Луганской областях работают в штатном режиме", − говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Авдеевке уничтожили опорный пункт боевиков.