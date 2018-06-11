В аннексированном Крыму продлили арест капитану украинского рыболовецкого судна

В аннексированном Россией полуострове Крым суд на месяц продлил арест капитану задержанного украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому.

Информацию озвучил адвокат Эдем Семедляев, сообщает портал "Крым.Реалии".

"На сегодняшний день известно, что капитан данного судна находится в СИЗО. Недавно, 8 числа, ему продлили меру пресечения на один месяц", − сказал Семедляев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что против Новицкого возбудили уголовное дело о браконьерстве.