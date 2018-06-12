"Нафтогаз" пригрозил отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов Украины

НАК "Нафтогаз" пригрозил отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях, если госрегуляторы не заложат в тариф на газ для конечных потребителей плату за использование сетей НАК. Пока что Нацкомиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг, по данным НАК, отказалась это делать.

Соответствующее письмо глава "Нафтогаза" Андрей Коболев направил премьер-министру Владимиру Гройсману, пишут "Украинские новости".

Коболев напомнил, что "Нафтогаз" владеет объектами газораспределительных систем на общую сумму 588 млн гривен. В связи с этим НАК хотел бы получать плату за их эксплуатацию наравне с государством.

Также он отметил, что получение прибыли исключительно государством как одного из собственников является нарушением конституционного принципа равенства всех форм собственности.

В своем письме Коболев также предупредил Гройсмана, что текущая ситуация подталкивает компанию к принятию мер, направленных на пресечение незаконного использования его имущества. Таковыми мерами в "Нафтогазе" назвали консервацию собственных объектов газораспределительных систем.

Ранее сообщалось, что Коболев и Витренко получили 13,9 млн долларов за победу в Стокгольмском суде. Это только первая часть вознаграждения. Всего премию получил 41 человек, общая сумма составила 20,7 миллионов долларов с налогами.

Напомним, 28 мая "Газпром" направил в апелляционный суд заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по выплате 4,6 миллиарда долларов "Нафтогазу" по транзитному контракту.

Также после вердикта суда "Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с Украиной.