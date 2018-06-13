Афера в Польше: украинского заробитчанина "кинули" на 200 тысяч гривен

Сварщику из Украины, Ярославу Токарюку, который официально работал в Польше, недоплатили 25 тыс. злотых, что составляет около 200 тыс. грн., сообщает ТРК "Украина".

"Я обращался непосредственно к самому руководителю. Он сначала говорил, что он отдал те средства тому, у кого я работал. А этот человек уехал во Францию. Видимо, надеялся, что уже это не выяснится. Когда мужчина приехал из Франции, я приехал к нему домой, а он говорит, "и мне не доплатили", - вспоминает пострадавший.

Также уточняется, что за работу по монтажу системы охлаждения воздуха, которая была выполнена еще в январе-мае 2017 года, украинцу не выплатили более 8 тыс. злотых (около 64 тыс. грн).

"В ожидании своих денег Ярослав организовал в Польше бригаду строителей-украинцев. Но и с этим не сложилось. На одном из объектов им не доплатили треть - 17 тыс. злотых. Это 136 тыс. грн. Работникам с трудом собрали деньги, чтобы вернуться в Украину", - говорится в материале.

Когда у рабочих лопнуло терпение, обманутый украинец вместе со съемочной группой приехал в офис фирмы-подрядчика. Но там объяснили, что для выплаты денег нет оснований, ведь отсутствует протокол приема выполненных работ.

"В договоре речь действительно идет о предоставлении протокола выполненных работ. Но кто должен был его предъявить, мужчине наниматели и не думали растолковать", - пишет издание.

Единственной возможностью вернуть деньги для Ярослава остается обращение в суд. Первые его расходы на адвоката и дело - 6 тыс. злотых, или 48 тыс. грн. Независимо от результата, он собирается вернуться в Украину, где у него семья, и уже здесь организовать свою бригаду для выполнения строительных работ.





