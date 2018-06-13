В Крыму очередной блэкаут: полуостров остался без света

Жители аннексированного Крыма сообщили об отключении электричества и мобильной связи, пишет "Крыминформ".

По их данным, света нет как в Симферополе, так и в ряде соседних населенных пунктов. Так, в Симферополе остановились троллейбусы и не работают светофоры. Ряд учреждений и предприятий включили генераторы.

Корреспондент РИА Новости сообщает также об отключении электроэнергии в Севастополе. Кроме того, об отключении света сообщили жители Ялты, Евпатории и других городов, пишет "Новая газета". В целом, СМИ сообщают, что обесточены "весь Крым и Севастополь".

Причина блэаута – аварийное отключение света на энергомосту, проложенном в Крым из Кубани. Компания "Кубаньэнерго" объявила о "массовом техническом отключении" данного энергомоста. По предварительным данным, произошла авария на подстанции "Тамань" в Краснодарском крае.

Напомним, в августе прошлого года более 9 тысяч крымчан остались без электричества. Электроснабжения не было в 53 населенных пунктах Крыма.