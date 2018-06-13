В Крыму дали свет. Почему случился блэкаут

Сейчас переток мощности осуществляется в полном объеме.
В начале четвертого часа дня 13 июня в аннексированном Крыму наступил очередной блэкаут: весь полуостров более чем на час остался без электроснабжения и мобильной связи.
Из-за неработающих светофоров образовались огромные пробки, а в лифтах застряли десятки людей. На работу больниц блэкаут не повлиял, заверили в местном Минздраве.
На данный момент электроснабжение восстановлено. Пресс-служба "Россетей" сообщила о восстановлении работы Крымского энергомоста. Для ликвидации дефицита мощности были задействованы мобильные газотурбинные электростанции на самом полуострове.
Как заверили в компании, сейчас переток мощности осуществляется в полном объеме.
Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов в своем Twitter объяснил ситуацию срабатыванием противоаварийной автоматической системы из-за скачков напряжения.
"Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что линии передачи отключились из-за задымления в закрытом распредустройстве на подстанции (причины устанавливаются).
Подтвердили версию с аварией на подстанции и в Минэнерго РФ: из-за срабатывания автоматики произошло погашение двух автотрансформаторов на ПС "Тамань".
Напомним, что отключение из-за повреждения магистральных сетей противоаварийной автоматики на Кубани спровоцировало и аналогичное крупное отключение на полуострове и в июле 2017 года.
Также в августе прошлого года более 9 тысяч крымчан остались без электричества. Электроснабжения не было в 53 населенных пунктах Крыма.