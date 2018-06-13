В Днепре лидеру местного Майдана испортили автомобиль надписью "ДНР": фото

В Днепре личный автомобиль главы общественной организации "Майдан Сичеслав-Днепр" Виктора Романенко неизвестные расписали аббревиатурой непризнанной "ДНР".

"Привет из ДНР или приглашение? Сегодня утром я получил интересную открытку в виде надписи на своей машине, метод не из лучших, конечно, но на большее просто мозгов не хватило, наверное", - написал жертва вандалов в Facebook.

Потерпевший заявил в сообщении, что подозревает в порче своего имущества не столько пророссийские силы, сколько коррумпированные органы, с которыми ежедневно борется его общественная организация.

"Я уже это проходил, не тратьте краску", - Романенко уверяет, что такие запугивания его не остановят.

Напомним, в Запорожье на острове Хортица неизвестные разрушили памятный крест, установленный на прошлой неделе в память о погибших защитниках Украины.