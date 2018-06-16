Украинский генерал Лопата призвал прорыть канал и отрезать Крым от суши

Экс-замминистра обороны Украины генерал-полковник Анатолий Лопата призвал прорыть канал вдоль границы с Крымом, чтобы отрезать полуостров от суши.

"Так как Россия сегодня присутствует в Крыму, она доминирует в акватории крымских вод. Но мы можем выйти с совершенно другой стороны, отрезав каналом Крым от суши. И сделать его островом. Эта идея мне нравится", - сказал в интервью "Обозревателю" Лопата.

По его словам, канал должен иметь ширину порядка 100 метров и глубину, достаточную для прохода "любых высокотоннажных кораблей".

Лопата отметил, что реализация такой инициативы никак не будет зависеть от России. "Это наша территория, мы ее контролируем и не собираемся сдавать", - пояснил он.

В августе 2017 года на сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция с предложением превратить Крым в остров, "прорыв от Азовского моря до Черного через Сиваш". Петиция была закрыта с 328 подписями из необходимых 25 тыс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Крым "упустил" его предшественник на посту Барак Обама. "Президент Обама упустил Крым", - заявил он.