СБУ требует от провайдеров блокировки 181 сайта: обнародован список

Провайдеры Украины получили от СБУ письмо, в котором требуют заблокировать порядка двухсот интернет-сайтов.

Как сообщает "Страна", в документе присутствуют сайты "ДНР" и "ЛНР", официальные веб-странички крымских властей, многие российские информационные агентства, а также все поддомены платежного сервиса Webmoney.

В черный список также попал государственный медиа-холдинг РФ "Россия сегодня", сайт телеканала "Культура", сайт информационной программы "Вести" на телеканале "Россия".

По требованию спецслужбы должен быть также заблокирован провайдерами сайт так называемого "Украинского народного трибунала", который модерируется в Донецке и грозит расправой Порошенко и другим жителям страны.

Курирует данный вопрос в СБУ контрразведка. Запрет основан на выполнении недавнего указа президента о санкциях.

Напомним, украинская детская писательница Лариса Ницой, известная своей неприязнью к русскому языку и русскоговорящим, повторно явилась на допрос в СБУ и снова затеяла спор о языковых предпочтениях с сотрудниками ведомства.