Грозы, шквалы, град. Синоптики предупредили о непогоде в Украине

В субботу днем, 16 июня, в ряде областей Украины, кроме восточных и большинства западных, ожидаются грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

В отдельных районах возможен град, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

"16-18 июня в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине с 14-го на 15 июня из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в четырех регионах были обесточены 295 населенных пунктов. Узнать больше о последствиях непогоды можно здесь.