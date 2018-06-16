Мэра города на Донетчине Андрея Аксенова объявили в розыск

Руководитель городской администрации Доброполья, что на Донетчине, Андрей Аксенов был внесен в розыскную базу украинского МВД в качестве "лица, скрывающееся от органов прокуратуры".

Чиновник подозревается в подделке официальной документации для незаконного посещения аннексированного полуострова Крым, сообщает портал "Новости Донбасса".

Как сообщается на официальном интернет-портале МВД, Аксенов исчез 4 июня. Ему вменяют совершение служебного подлога, подделку документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов, а также злоупотребление служебным положением.

По данным журналистов, 21 мая Аксенов не явился на заседание Краматорского горсуда, где ему должны были избрать меру пресечения.

Как заявляют адвокаты мэры Доброполья, с 16 мая они не имеют с ним связи и не знают о его местонахождении.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Аксенов имеет российское гражданство.