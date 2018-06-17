Синоптики спрогнозировали, когда в Киеве будет +30

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в среду и четверг, 20-21 июня, днем температура воздуха достигнет 30 градусов со знаком плюс.

В понедельник и во вторник, 18-19 числа, в столице осадки не ожидаются, днем — +26… +28, а ночью — +15… +17, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в следующие два дня днем температура составит 28… 30, а ночью — 17… 19 градусов со знаком плюс.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.