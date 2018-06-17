На ветерана АТО ополчились за поддержку сборной России на ЧМ-2018

Президента ассоциации мини-футбола Волыни, Сергея Голоскокова, принимавшего участия в боевых действиях на Донбассе, раскритиковали за фото с российским флагом в знак поддержки сборной России на чемпионате мира 2018 года.

Голоскоков был запечатлен на фотографии своего друга в соцсети после матча между сборными России и Саудовской Аравии. Фото вызмутило организацию "Союз воинов АТО Волыни".

"Если Сергей запутался, тогда у него остается мало времени, чтобы определиться: или Украина, в которой он живет, работает, защищает, или "Россия - вокзал, чемодан", - говорится на странице организации в Facebook.

"Союз воинов АТО Волыни" попросил СБУ обратить внимание на Голоскокова.

Ранее сообщалось, что а Донбассе были ранены двое украинских военных. "Во время боевых действий в прошедшие сутки два наших воина получили ранения, их жизни ничего не угрожает. Раненые безотлагательно эвакуированы в госпиталь", – сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.