Проект "Стена" в Харьковской области готов на 80 процентов - Аваков

Проект "Стена" в Харьковской области завершен на 80 процентов.

Об этом во время инспекции украинско-российской границы заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, говорится в сюжете ТСН.

Проект Европейского вала, тогда еще с названием "Стена", начали реализовывать еще в 2014 году. Он предусматривает укрепление границы, строительство фортификационных сооружений и внедрение интеллектуальной системы контроля. Развитие границы начали в нескольких областях, но только в Харьковской проект почти реализовали.

Чиновники обещают окончательно обустроить 270 километров харьковского участка уже к концу этого года.

Далее работы продолжатся на в Сумской и Луганской областях. "То есть логика: сделали Харьков, с этой стороны Сумы пробиваем до конца, и пошел Луганск. По Луганску не спешим, потому что, может, придется все-таки делать настоящую границу", - пояснил Аваков.