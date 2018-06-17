Климкин заявил, что Украина должна использовать ЧМ-2018

Глава МИД Павел Климкин считает, что во время проведения в России Чемпионата мира-2018 по футболу могут быть освобождены украинские узники Кремля.

"Жест возможен, но жест не доброй воли, а в том, чтобы улучшить имидж России во время чемпионата. Чемпионат мы должны использовать, но и дальше должны работать", - сказал Климкин в эфире 5 канала.

Министр добавил, что не стоит рассчитывать, что освободят сразу всех заключенных.

"Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие дни и недели все равно всех Россия не выпустит. И дальше будет использовать их как средство давления", - сказал чиновник.

Напомним, ранее Климкин публично заявлял, что Украина должна испортить проходящее в России мировое футбольное первенство.