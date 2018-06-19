В ОБСЕ оценили ситуацию на Донбассе как "самую напряженную" с начала 2018 года

Обострение ситуации на Донбассе на данный момент она является самым напряженным с начала 2018 года.

Об этом заявил первый замглавы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает "Коммерсантъ".

"Увеличение числа нарушений режима прекращения огня мы наблюдаем с середины мая. И сейчас мы имеем дело с самой напряженной ситуацией с начала года. Но такие циклы вооруженного насилия мы уже наблюдали и раньше, что вновь подводит нас к выводу, что стороны обладают всеми возможностями управлять ситуацией на местах", - сказал Хуг.

Только за прошедшую неделю, по словам Хуга, количество случаев нарушения режима прекращения огня выросло на 70 процентов. При этом режим "нарушается по обе стороны от линии соприкосновения". "СММ ОБСЕ оперирует только фактами. А факты таковы, что режим прекращения огня нарушается по обе стороны от линии соприкосновения. Стороны продолжают удерживать вооружения в местах, где их не должно быть. И ни одна из сторон не соблюдает достигнутые в Минске договоренности относительно противоминной деятельности", - говорит он.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что конфликт на востоке Украины можно разрешить, лишь прислушавшись к мнению "ДНР" и "ЛНР", а не пытаясь подчинить их. "Если мы попытаемся ее (территорию. - Прим.) вернуть и сделать такой, как Киевская область, унитарно подчиненной, - они не согласятся на это. Будет снова конфликт, и этот конфликт остановить сложно", - сказал он.

На вопрос, какая должна быть политика Киева по Донецку и Луганску, Кравчук процитировал украинского писателя Олеся Гончара, который в своих дневниках писал: "Чтобы Украина развивалась спокойно и много, мы должны отрезать от нее раковую опухоль - Донбасс".