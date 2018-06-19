Дубинский раскрыл в Facebook почти всю семью Порошенко

После деанонимизации президента Украины Петра Порошенко в Facebook журналист Александр Дубинский отыскал страницы членов семьи, а также представителей ближайшего окружения главы государства, - все они скрываются в соцсети под вымышлеными именами.

Об этом журналист пишет в заметке "Порошенко. Каминг-аут" на своем сайте.

"Фейковая страница (Peter Lions - настоящая страница Порошенко в Facebook. - Прим.) собирает невиданный перечень друзей: Кононенко cо своей женой "Анастасией Мерседес", Грановский, банкиры, депутаты и бизнесмены. А также несколько доверенных порохоботов", - пишет Дубинский.

Так, супруга Петра Порошенко скрывается в Facebook под именем Margarita Zaytseva. "Страница Марины Порошенко тоже "витринная", но обратите внимание, какие лайки собирает обложка "г-жи Зайцевой" в момент создания страницы в августе 2014 года: Инна Битюк, пресс-секретарь супруги Президента Украины, Елена Безрека, исполнительный директор Фонда Петра Порошенко, который возглавляет "Зайцева", - аргументирует журналист.

Дубинский отмечает, что среди друзей Peter Lions и его жены "Зайцевой" якобы есть и их дети. Например, дочь президента Александра. Журналист утверждает, что и в Facebook, и в Instagram Александра Порошенко подписывается одинаковыми именами - Sasha Lavirim.

Или младший сын Михаил.

Дубинский обращает внимание, что на фото из колледжа он "в тех же кроссовках, в которых его поймали на скандальной фотографии в реглане "Russia".

"Также публикации "короля зверей" исправно лайкает невестка Порошенко Юлия", - пишет Дубинский.

"В следующих статьях мы перейдём непосредственно к анализу публикаций, предпочтений, комментариев и антипатий Порошенко", - пообещал Дубинский в конце заметки.

Ранее Александр Дубинский заявил, что ему удалось отыскать подлинную страницу президента Украины Петра Порошенко в Facebook. Журналист утверждает, что Порошенко ведет страницу в соцсети под никнеймом Peter Lions (Петр Лев). "На протяжении 4,5 лет Порошенко скрывался в сети под псевдонимом Peter Lions. Петр Лев. С аватаркой Питера Пена", - пишет он.