Супрун поразмышляла о гомосексуальности

Еще в прошлом веке ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что гомосексуальность не является болезнью.

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

"Сегодня мы должны разрушить мифы и стереотипы, которые уже давно были опровергнуты наукой. Например, что гомосексуальность - это болезнь. В первой половине 20-го века гомосексуальность считалась психическим расстройством, которое лечили. Часто очень жестокими и унизительными методами - такими как электрическая шоковая терапия и принудительные свидания с женщинами. Излишне говорить, что это оказались совершенно неэффективным", - отметила она.

По словам Супрун, сексуальная ориентация человека формируется еще до его рождения.

"Гомосексуальное поведение встречается у 1500 видов животных - от насекомых до млекопитающих, а сексуальная ориентация человека формируется не из-за его образа жизни, окружения или характера, а еще до его рождения", - отметила и.о. министра здравоохранения.

Ранее глава Ассоциации психиатров Украины, правозащитник и общественный деятель Семен Глузман выразил мнение, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун - "разрушитель", "неграмотный и эмоционально зависимый" человек.

Напомним, в воскресенье, 17 июня, в Киеве прошел "Марш равенства". Шествие под лозунгом "Страна свободная - будь собой!" прошло по согласованному маршруту и продлилось всего около 20 минут. В акции приняли участие свыше 2 тысяч человек. По завершению его участники проскандировали "Спасибо, полиция! Спасибо, Киев!".