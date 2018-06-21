В ООН назвали число погибших на Донбассе с 2014 года

С начала боевых действий на Донбассе в апреле 2014 года погибли 2725 гражданских лиц.

Об этом сообщила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, передает "112 Украина".

"За весь период конфликта, с 14 апреля 2014 года до 15 мая 2018 года, погибло по меньшей мере 2725 гражданских лиц: 1 568 мужчин, 961 женщина, 93 мальчика, 47 девочек и 56 взрослых неизвестного пола", - заявила Фрейзер.

Отмечается, что при подсчете не учитывались жертвы Boeing МН17 - 298 гражданских лиц, в том числе 80 детей. Общее число гражданских, получивших ранения в вооруженном конфликте, составляет 7-9 тысяч.

Ранее сообщалось, что Украина направила в Международный суд ООН меморандум о нарушениях Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

По словам президента Петра Порошенко, документ "содержит невероятное для практики суда количество доказательств". В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что текст меморандума занимает около 17 500 страниц, всего 29 томов весом 90 кг.