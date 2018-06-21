В Киеве прошла церемония прощания с писателем Иваном Драчем (фото, видео)

Сегодня в Киеве во Владимирском соборе состоялась церемония прощания со скончавшимся 19 июня украинским поэтом и политическим деятелем Иваном Драчем.

Как сообщает Интерфакс-Украина, проститься с Драчем пришли несколько сотен человек, среди которых были его родные, коллеги, культурные, политические и общественные деятели, народные депутаты, поклонники творчества.

Присутствовавший на похоронах президент заявил, что Драч был не только поэтом и общественным деятелем, но и "душой нашего народа".

Попрощались с общественным деятелем также премьер-министр Владимир Гройсман и министр образования и науки Лилия Гриневич.

Отпевал покойного Ивана Драча предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

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Напомним, Иван Драч родился 17 октября 1936 года в селе Тележинцы тогда еще Украинской Советской Социалистической Республики, он умер утром 19 июня. Иван Драч умер в Киеве в Феофании. В последние годы поэт много болел.