Стало известно, когда и как сильно в Украине сузят дороги

В Украине с начала осени планируется введения обновленных норм ширины полос движения транспорта в населенных пунктах − аналогичных стандартам безопасности на дорогах в Европе.

Соответствующую информацию на собственной странице в популярной социальной сети Facebook опубликовал Лев Парцхаладзе − заместитель главы министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.

"Сегодня в Украине ширина полос движения на дорогах составляет 3,5-3,75 метра в зависимости от их назначения. Однако европейская практика демонстрирует, что дороги с меньшей шириной полосы движения — около 3-3,25 метра - подсознательно побуждают водителей ехать с меньшей скоростью", − написал он.

По словам Парцхаладзе, именно по вышеуказанной причине украинские чиновники решили пересмотреть существующие в стране нормы ширины дорог. Их обновленная версия вступит в силу с 1 сентября нынешнего года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские дороги заняли одно из последних мест в мировом рейтинге.