В Ивано-Франковске остановили водителя со смертельной дозой алкоголя в крови: видео

На улице Ивано-Франковска полиция остановила водителя транспортного средства из-за отсутствия подсветки номеров. Из автомобиля вышел мужчина с виду в нормальном состоянии, однако употребление алкоголя выдал запах.

Как говорится в сюжете ТСН, патрульные провели тест на драгер и были шокированы: устройство показало 4,46 промилле алкоголя в крови водителя.

Сотрудники полиции уверяют, что мужчина почти не шатался и вел себя вполне адекватно, но драгер показывал смертельную дозу алкоголя в организме.

Патрульные подчеркивают, что показаниям сначала не поверили, но драгеры в полиции тщательно проверяют и дело здесь было не в погрешности.

В лаборатории подчеркнули, что водитель, очевидно, часто злоупотреблял спиртным, поэтому организм уже не реагировал на чрезмерно большие дозы. Специалисты констатируют, что в целом по Украине люди стали больше пить спиртные напитки. И те дозы, которые еще десять лет назад были смертельными, сейчас стали нормой.

Напомним, в Кривом Роге пьяный фельдшер скорой помощи прибыла по вызову к больным детям и с трудом держалась на ногах.