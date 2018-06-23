Снежная ловушка в Карпатах. Спасатели добрались до лагеря с замерзшими детьми: фото

В субботу, 23 июня, в Карпатах сотрудники ГосЧС добрались до палаточного лагеря туристов и эвакуировали всех пострадавших, в числе которых были дети.

"Туристов 35, 27 из них – дети. Они собирают палаточный городок, свои вещи, и в дальнейшем их сопроводят к транспортным средствам спасателей, которые находятся в той местности, до которой можно было проехать автотранспортом. Еще часа два они будут идти пешком. В дальнейшем их на транспорте доставят до ближайшего населенного пункта", — говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС в Закарпатской области.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 июня в Закарпатской области на самом высокогорном горнолыжном курорте Украины — Драгобрат выпал снег.