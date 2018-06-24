Балалайки, сарафаны, онучи. Министр возмущен русским гуляньем на фестивале Atlas Weekend

На фестиваль Atlas Weekend в Киев приглашен российский исполнитель "Нейромонах Феофан", который обещает привезти в украинскую столицу исконно русские гулянья. Такие гости музыкального мероприятия вызвали возмущение вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко.

"Пока путинский режим душит Сенцова, Кольченко, Балуха и других пленников Кремля, организаторы киевского фестиваля Atlas Weekend приглашают "исконно русских" чуваков с електробалалайкамы, в косоворотках и в лаптях. Зачем? Своих или европейских не хватает? Или это новый тренд?" – написал он в Twitter.

В описании на Concert.ua исполнителя анонсируют так: "Настоящее русское гулянье, сарафаны и онучи... Получите заряд исконно русской энергии".

"Камо грядеши, российский народный драм? Нейромонах Феофан, Медведь и диджей Никодим готовят убойную мессу для Atlas Weekend. Смелый микс российской народной песни и бравой электроники вышел бескомпромиссным. Собирайся, народ, на гуляния: будем топтать поле ВДНХ под балалайный драм-н-бейс" – сказано в рекламной информации.

Напомним, в прошлом году фестиваль Atlas Weekend приглашал российских артистов Найка Борзова и Дельфин. Однако им запретили въезд в Украину из-за посещения оккупированного Россией Крыма.