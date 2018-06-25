"Нанотехнологии" на Николаевщине. Асфальт укладывали прямо под проливным дождем: видео

В Николаевской области дорожники укладывали новый асфальт во время проливного дождя, сообщил местный депутат Юрий Кормикшин.

По его словам, после увиденного он обратился к главе области.

"Сегодня увидел, как на трассе Калиновка - Снегиревка стелят асфальт в проливной дождь! Прямо в лужи! Как так?! Обращаюсь к руководству области с просьбой немедленно среагировать и принять жесткие меры к подрядчику", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее в "Укравтодоре" назвали стоимость ремонта всех украинских дорог.