В Херсоне подожгли дом нардепа-соратника Порошенко

В ночь на воскресенье, 24 июня, в Херсоне загорелся дом народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Александра Спиваковского.

"Сегодня ночью в 2.51 в полицию от диспетчера службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение, что в Днепровском районе горит крыша жилого дома. На месте происшествия полицейские установили, что пожар произошел в жилом доме народного депутата Украины", - сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

В 3.40 возгорание ликвидировали, никто не пострадал. По информации Depo.ua, дом подожгли из ракетницы. "Полностью выгорела крыша. Пожарные чудом локализовали пожар. За три дня до того получил угрозы", - сообщил источник издания.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 июня, в Киеве задержали владельца кафе, который открыл стрельбу по посетителям. В результате один человек погиб, еще один получил ранения.