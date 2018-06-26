Куда поехать на море в Украине недорого в 2018 году: цены частного сектора и санаториев

Курортный сезон в разгаре. На моря отправились уже тысячи украинцев.

Журналисты ТСН проверили, сколько стоит жилье в курортных городах Украины и в каких условиях предлагается жить туристам.

К примеру, в Очакове в частном секторе можно снять жилье за 300 грн/сутки, 390 грн – с кондиционером. Это средние цены по курорту. А вот в пансионате Очакова снять номер можно за 1000 грн/сутки. Накормить обедом в кафе на территории санатория обещают за 100 грн с человека.

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В Одессе снять жилье в частном секторе можно за 150 грн/чел. или 400 грн – за комнату.

На Азовском море в Бердянске на базе отдыха можно арендовать двухместный номер на косе за 600 грн/сутки. Есть и апартаменты за 1300 грн. Немного дешевле в самом Бердянске: двухместная комната в центре – от 250 грн/сутки.

Подороже предложения в Кирилловке: самый дешевый номер из свободных на сегодня – 370 грн/сутки.

А, собираясь на море, не забудьте правильно подобрать себе купальник. Эксперты пояснили, какие купальники в тренде летом-2018 и как выбрать правильный дизайн, чтобы подчеркнуть преимущества и скрыть недостатки каждого типа фигур.

Напомним, популярный до начала военного конфликта на Донбассе среди туристов поселок Седово на берегу Азовского моря боевики "ДНР" довели практически до упадка.