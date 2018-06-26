Стало известно, кого из высокопоставленных боевиков "ДНР" ранили бойцы ВСУ

В зоне военного конфликта на Донбассе получил тяжелое ранение от бойцов ВСУ один из высокопоставленных боевиков "ДНР" − командир "1-го батальона 9-й ОМСП" Георгий Слесаревский, более известный под псевдонимом "Джордж Славянский".

"Наш легендарный комбат Георгий "Джордж", до войны жил в Славянске, воюет с первых дней войны, был на многих фронтах (Славянск, Семеновка, Шахтерск, Саур Могила, Широкино и другие). В настоящее время его ребята держат оборону на южном фронте "ДНР", в Коминтерново ... 21 июня 2018 года "Джордж" был сильно ранен на позициях", — такое сообщение было опубликовано одной из сторонниц группировки "ДНР" Анжелика Кугейко.

Кроме того, по ее данным, практически месяц назад, 27 мая, в зоне военного конфликта на Донбассе был убит командир роты "ДНР" с псевдонимом "Карась".

Напомним, ранее сообщалось о том, что волонтер рассказал о ранении комбатов-морпехов.