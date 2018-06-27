Украинский военный заявил, что лично передавал Сенцову взрывчатку для теракта - СМИ

Во вторник в Киеве прошла конференция ОБСЕ по свободе слова в Украине, во время которой на сцену вышел мужчина в украинской военной форме и заявил, что лично перевозил взрывчатку для последующего совершения Олегом Сенцовым теракта в аннексированном Крыму.

Об этом сообщило издание "Страна.ua".

По словам мужчины, в 2014 году он якобы ввез на территорию Крыма некий "предмет", из-за которого впоследствии осудили Сенцова. По мнению издания, речь шла именно о взрывчатке.

"Один из тех предметов (из-за которого вменили терроризм Сенцову) перевозил я лично - на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных, до последнего бойца из Крыма. Другие мероприятия я проводил, но в соцсетях меня (неразборчиво)... до последнего бойца Сакского гарнизона (неразборчиво), на котором я в советские времена проходил срочную службу. И в один из таких моментов я обеспечил отдельных людей, которых я не хочу называть", - заявил военный.

По словам мужчины, Сенцов обладает некой информацией, обнародования которой не хотят в Киеве.

"Понимаете, двадцатку, которую он получил (20 лет тюрьмы. - Прим.) - это практически смертный приговор - то есть, тот масштаб знаний, который он имеет, как раз и есть подтверждением вот этих двадцати лет, которые ему дали. Он не выгоден своими знаниями, как Киеву, так и другим товарищам", - отметил мужчина.

Журналисты уверяют, что смогли опознать мужчину в украинской военной форме на видео как Сергея Стерикова, хотя в Facebook его никнейм Иваном Сирко. На странице мужчины в соцсети мнеожество фотографий, на одной из которых (последней из опубликованных) он позирует со спикером Генпрокуратуры Украины Андреем Лысенко.

В августе 2015 года режиссера, обвиненного в подготовке терактов в Крыму и акций по дестабилизации местных госорганов, осудили на 20 лет. В середине мая текущего года он объявил бессрочную голодовку.