Вступительная кампания-2018: сроки, нововведения, нюансы, особенности, льготы

Будущие абитуриенты получили последние результаты внешнего независимого оценивания 21 июня. А уже со 2 июля стартует вступительная кампания 2018 года; с этого дня можно будет создавать электронные кабинеты, а с 12 июля начнется подача заявлений и документов в высшие учебные заведения страны.

Итак, что нужно знать самим абитуриентам и их родителям?

Сроки вступительной кампании:

1) Кампания стартует 2 июля.

2) Со 2 июля по 25 июля абитуриенты будут иметь возможность регистрации личных электронных кабинетов.

3) С 12 июля начнется прием заявлений и документов.

4) С 12 июля по 20 июля пройдет прием документов от абитуриентов, которые выбрали специальность с необходимостью сдавать вступительные экзамены, проходить собеседование или творческий конкурс.

5) С 12 июля по 26 июля продлится прием документов от тех абитуриентов, кто собирается поступать на основе полученныъ ими сертификатов ВНО.

6) С 14 по 26 июля проводятся творческие конкурсы. Соответственно, 21-22 июля проведут собеседования, а 21-26 июля пройдут вступительные эксзамены.

7) 1 августа по результатам будет обнародован рейтинговый список абитуриентов с указанием рекомендуемых к зачислению, после чего до 6 августа те абитуриенты, которые рекомендуются к зачислению на места государственного или регионального заказа, должны подать оригиналы всех необходимых документов, после чего до 7 августа их зачислят.

8) До 30 сентября пройдет зачисление абитуриентов за средства физических и юридических лиц - проще говоря, на контрактную форму обучения.

Сроки приема заявлений на заочную, вечернюю и дистанционнуюформы обучения, а также получения ОКР "Магистр" и "Специалист" устанавливаются по-своему каждым учебным заведением и указываются в Правилах приема-2018 в учебное заведение.

Правила поступления

Чтобы подать документы, абитуриенту необходимо сначала создать собственный электронный кабинет на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Министерство образования и науки (МОН) 25 и 26 июня тестировало работу электронной базы, чтобы предотвратить неисправности в работе, когда абитуриенты начнут массово регистрировать свои электронные кабинеты, и сейчас уверяет, что сбоев быть не должно.

"Первые загрузки, которые вы будете делать по этим каналам, будут происходить медленно - и это не потому, что виснет база, и не потому, что недостаточно сервисных мощностей. Это для защищенных баз данных... Вы должны быть терпеливыми на первом этапе", – отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Чтобы зарегистрировать электронный кабинет, надо ввести следующие данные:

- адрес электронной почты;

- пароль;

- номер, пин-код и год получения сертификата ВНО;

- серию и номер аттестата о полном общем среднем образовании;

- средний балл аттестата; балл считается самостоятельно, как среднее арифметическое из всех оценок.

Дополнительно абитуриенту нужно будет загрузить такие документы:

- сканированную копию приложения к документу о полном общем среднем образовании;

- фотографии и справку о регистрации места проживания для тех поступающих, которые претендуют на получение сельского коэффициента.

Кто подает заявления в бумажном виде:

- абитуриенты, которые поступают по собеседованию, экзаменам или квотам;

- абитуриенты, которые имеют расхождения в личных данных в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, аттестате, сертификате ВНО;

- абитуриенты, которые подают иностранный документ об образовании;

- абитуриенты, которые подают школьный аттестат старого образца;

- абитуриенты, которые поступают для повторного получения образования за государственный счет;

- абитуриенты, которые не могут зарегистрировать электронный кабинет или подать заявления в электронном виде по другим причинам;

- абитуриенты, которые имеют право для начисления дополнительных баллов за особые успехи для поступления на специальности "Среднее образование (Физическая культура)" и "Физическая культура и спорт".

Нововведения от МОН

В этом году МОН заявило о шести основных нововведениях вступительной кампании.

"В этом году новаций меньше, если сравнивать за последние несколько лет, но они есть. В основном они направлены на совершенствование тех нововведений, которые мы внедрили в прошлом году", — рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

1. Унификация обязательных предметов ВНО для специальностей.

Если раньше ВУЗ имели право выбора, по каким предметами зачислять абитуриентов в свое учебное заведение, то в этом год все подчинится тотальной унификации под каждую конкретную специальность - это значит, что во всех ВУЗах для поступления на конкретную специальность теперь будет единый перечень сертификатов ВНО.

Как заявили в МОН, такая новация значительно облегчит поступающему сознательный выбор того, по каким предметам он проходит ВНО, в зависимости от специальности, на которую он желает поступить.

Нововведение не касается небюджетных конкурсных предложений - для предложений для поступления только на "контракт" перечень конкурсных предметов по-прежнему определяют сами ВУЗы.

2. Разрешено использование при поступлении сертификатов ВНО 2016-го, 2017-го и 2018 года.

Такой "финт ушами" стал возможен, потому что за последние годы тесты наконец-то стали сопоставимы между собой (ранее они менялись ежегодно). Исключение сделали только для ВНО по иностранному языку, поскольку его формат в этом году опять-таки был изменен: к нему добавили аудирование. Так что имейте в виду: по иностранному языку будет приниматься только сертификат 2018 года.

3. По результатам вступительной кампании 2017 года изменены региональный, сельский и отраслевой коэффициенты.

Традиционно конкурсный балл рассчитывается по особой формуле, а сам механизм коэффициентов работает таким образом, что он приумножается на общий результат абитуриента. В этом году региональный коэффициент составит:

- для вузов Киева - единицу: в случае, когда абитуриент вознамерится поступать в учебные заведения столицы, он не будет получать никаких дополнительных баллов.

- Для учебных учреждений в Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях, перемещенных вузов коэффициент будет исчисляться в 1,04;

- в других случаях - 1,02.

Сельский коэффициент, разработанный для тех абитуриентов, которые зарегистрированы в селах не менее двух лет до дня завершения подачи заявлений о поступлении и которые в год поступления получили полное общее среднее образование в школах, находящихся на территории сел, увеличен для поступающих на аграрные специальности до 1,05, для решивших идти на другие специальности до 1,02.

Отраслевой коэффициент для специальностей, которым предоставляется особая поддержка составляет 1,02 и, в отличие от 2017 года, будет распространяться также на заявления по второй приоритетности.

4. Уменьшено количество заявлений, которые абитуриент может подавать для участия в конкурсе на бюджетное место — из 9 заявлений на 4 специальности в 2017-м до 7 заявлений на 4 специальности в 2018 году.

5. Установлен минимальный проходной балл на некоторые медицинские специальности.

В этом году для поступления на три медицинские специальности - "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия" - установлено минимальное количество баллов по второму и третьему конкурсным предметам - 150.

6. На некоторые педагогические специальности, журналистику и отдельные специализации дизайна вместо творческих конкурсов введены творческие зачеты.

Творческий зачет является одним из наиболее рекламируемых нововведений. По сути, это не что иное, как допуск к конкурсу. После допуска конкурс проходит среди допущенных абитуриентов на основе уже ВНО. Преимуществом творческих зачетов является то, что их можно проводить не во время вступительной кампании, а в течении полугода до нее.

Условия для льготников

МОН установил отдельные правила для льготных категорий абитуриентов.

Одна часть абитуриентов-льготников будет поступать на основании экзаменов или сертификатов ВНО.

Другая часть поступает по собеседованию. Льготные категории граждан должны подавать документы в бумажном варианте лично.

Как поступать абитуриентам из Крыма и Донбасса

Для абитуриентов из Крыма и Донбасса в Министерстве образования и науки предусмотрели упрощенную систему поступления через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". В целом по всей Украине будут функционировать 70 таких образовательных центров. Они работают с 4 июня до 28 сентября.

Для прохождения упрощенной процедуры абитуриенту необходимо:

- в образовательном центре подать заявление и заполнить образовательную декларацию;

- пройти государственную итоговую аттестацию по украинскому языку и истории Украины, а также сдать вступительный экзамен по одному из предметов, определенных вузом, или творческий конкурс;

- в школе, закрепленной за этим центром, необходимо получить временную справку и на протяжении трех месяцев заменить ее на аттестат;

- на протяжении года можно пройти годовое оценивание на базе закрепленной за центром школы и получить приложение к аттестату.

Для абитуриентов из Крыма и Донбасса изменены сроки подачи и приема документов. Подать заявление и заполнить образовательную декларацию в Центре можно до 20 июля для учебы на бюджете и до 28 сентября для учебы по контракту.

Прием документов на бюджет будет осуществляться до 20 июля. Вступительные экзамены — до 23 июля для жителей Крыма и до 26 июля для жителей Донбасса. Зачисление — 26 июля ддля жителей Крыма и 7 августа для жителей Донбасса.

25 июня в МОН открыли горячую линию и приемную граждан относительно вступительной кампании 2018 года. Они будут действовать до 17 августа включительно. С телефонными номерами можно ознакомиться ниже: