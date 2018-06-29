"Больше мишеней". Главарь "ДНР" пригрозил миротворцам ООН расстрелом

Если миротворцы ООН войдут на территорию оккупированного Донбасса по украинскому сценарию, то станут мишенью для боевиков "ДНР".

"Если они войдут (на Донбасс — ред.) по украинскому сценарию, то они будут превращаться в мишени. У нас просто станет больше врагов. Чем больше противников, тем проще — целиться не надо", — заявил главарь "ДНР" Александр Захарченко.

При этом он подчеркнул, что в "ДНР" поддерживают "российский сценарий" размещения миротворцев на Донбассе.

"Миротворческий контингент вводится только тогда, когда это согласовывают обе стороны конфликта. То есть, Украина и "Донецкая и Луганская народные республики", Донбасс. Только после этого войска ООН могут вводить", — добавил Захарченко.

Напомним, ранее Захарченко пригрозил украинским военным новым оружием.