Политзаключенного Клыха в РФ перевели из колонии в психлечебницу - мать Клыха

Политзаключенный-украинец Станислав Клых, незаконно удерживаемый российскими властями, переведен из колонии в психиатрическую больницу.

Как сообщила его мать Тамара Клых в комментарии телеканалу "Прямой", она узнала об этом только сегодня, 29 июня.

"На сегодня я заказала разговор с ним, но он не состоялся, потому что его отправили в психиатрическую больницу", – сообщила женщина.

Также Тамара Клых заявила, что на крайней встрече с ее сыном его адвокат отметил, что у политзаключенного резко и сильно ухудшилось здоровье.

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Напомним, ранее украинский политзаключенный Станислав Клых, незаконно осужденный в РФ, заявил адвокату о том, что начинает голодовку в российской тюрьме.

В мае 2016 года в Чечне (входит в состав РФ) судья верховного суда республики Вахит Исмаилов приговорил Станислава Клыха к 20 годам лишения свободы. Позже член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю над соблюдением прав заключенных Зоя Светова заявила, что украинец сошел с ума из-за пыток.