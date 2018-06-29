Адвокат Сенцова сообщил о состоянии его здоровья

Состояние здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, который получил статус политзаключенного и незаконно удерживается в российских застенках, остается практически без изменений.

Об этом в сети Facebook сообщил адвокат Дмитрий Динзе.

"У Олега Сенцова пока стабильно и без изменений. Привет всем тревожным", - говорится в сообщении.

Также адвокат предложил всем не верящим в стабильное состояние Сенцова связаться с ним по спецсвязи ФСИН (телефонной, или электронной) для заключенных.

"Он отвечает", - уверил Динзе.

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Ранее известный в Сети блогер Слава Рабинович сделал попытку объяснить недопуск украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к голодающему политзаключенному-украинцу режиссеру Олегу Сенцову. Он заявил, что Сенцов мог уже умереть, но его смерть пытаются скрывать.

