Гроза, порывы ветра. В Украине без электричества остались более 380 населенных пунктов

В Украине в пятницу и субботу, 29-30 июня, из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, порывы ветра) в десяти областях обесточены 384 населенных пункта, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Люди остались без электричества вследствие срабатывания систем защиты линий электропередач, говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Днепропетровской области обесточены 157 населенных пунктов, в Киевской — 104, в Винницкой — 33, в Полтавской — 26, в Кировоградской — 15, в Запорожской — 14, в Херсонской — 12, в Черкасской — 10, в Николаевской — восемь, а в Луганской — пять.

Напомним, 28-29 июня в Украине из-за усложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в семи областях были обесточены 204 населенных пункта. Узнать больше о последствиях непогоды можно здесь.