На Ровенщине полицейского начальника обвинили в "крышевании" незаконных копателей янтаря: видео

В Ровенской области бригада, занимающаяся незаконной добычей янтаря, должна платить 250 долларов в сутки, иначе полиция задержит работников, рассказал бывший незаконный копатель.

"Заносят Смаглюку, а Смаглюк дальше там в Ровно. А из Ровно еще дальше, туда уже не будем цеплять, потому что уж нам точно будет", — говорят люди, знакомые с ситуацией в регионе.

"Кто платит деньги — тот работает, кто не платит деньги — тот сидит дома. Кто рот открывает — имеет уголовные дела", — рассказал депутат Сарненского райсовета Владимир Хилюк.

Сергей Смаглюк — руководитель Сарненского районного отдела полиции. "Никакого отношения к фактам, которые указывают данные люди, я совершенно не имею", — убеждает он. Полицейский уверяет, что клевещут, потому что хотят его "убрать" за то, что он активно борется с копателями янтаря.

При этом "билетчиками" на Полесье называют тех, кто за незаконную добычу платит в черную кассу. Люди говорят, что именно правоохранители следят за тем, чтобы все нелегальные сборы были оплачены, сообщает ТСН.

Неподалеку от дороги к поселку Клесов работают копатели янтаря. Мимо них спокойно, даже не останавливаясь, проезжает полицейское авто. "Вот они сейчас едут смотреть. Им билетчики — это их, а не билетчики — это банда", — комментируют авторы любительского видео.

Журналисты также рассказали о том, что у Клесова видели незаконных копателей и анонимно вызвали полицию, при этом, со временем, к этому месту приехал какой-то мужчина, который начал активно советовать журналистам бежать, потому что иначе, мол, могут опрокинуть машину.

В Нацполиции Ровенской области пока пообещали провести служебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине двести копателей янтаря напали на правоохранителей, в результате стычки пострадали пять полицейских.