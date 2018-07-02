Украинцам перестали выдавать биопаспорта из-за "несовершенства системы"

У многих украинцев не получается забрать свои, уже готовые, биопаспорта из-за несовершенства системы, которая не сканирует отпечатки пальцев.

"Проблема может возникнуть по разным причинам. Например, человек повредил кожу пальца, и в таком случае следует ожидать, когда заживет. Есть случаи, когда отпечатки нельзя снять из-за физиологических особенностей. К примеру, бывает очень тонкая кожа пальца, или же из-за болезни или других серьезных причин", — цитирует Politeka пресс-секретаря Государственной миграционной службы Сергея Гунько.

В этом случае перед принятием пакета документов на изготовление документа составляется специальный акт. И в итоге человек паспорт получает с чипом, в памяти которого отмечается, что отпечатки пальцев не отсканированы.

Однако если при подаче заявления отпечатки нормально сканировались, то и при получении готового документа украинец обязан пройти верификацию.

При этом стоит отметить, что если паспорт оказался бракованным по вине работников ГМС, то такой документ аннулируют, а новый изготавливают за счет миграционной службы. Если же человек хочет сделать новый паспорт, аннулировав предыдущий — он должен самостоятельно и в полном объеме оплатить стоимость нового бланка.

Напомним, 11 июня вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.

Безвизовый режим позволяет украинцам, которые имеют биометрические загранпаспорта, находиться и свободно передвигаться по странам Европы не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

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