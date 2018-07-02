Под Харьковом военнослужащего забили насмерть за отказ выпить

Чугуевская прокуратура утвердила обвинение 33-летнему местному жителю, который забил насмерть 53-летнего военнослужащего за отказ распить с ним алкоголь.

Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры Харьковской области.

"Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Евгений Довжич, событие произошло в конце марта. Обвиняемый встретил в местном кафе 53-летнего военнослужащего (мужчина на этот момент был не на службе, одет в гражданское)", - говорится в сообщении.

Мужчина несколько раз предложил военному выпить вместе, но тот отказался.

"Такая "дерзость" возмутила нетрезвого преступника, и он решил "проучить" "обидчика" с кулаками. Он несколько раз ударил военного в лицо, от чего мужчина потерял сознание. Даже после этого он продолжал добивать жертву ногами. От полученных травм потерпевший скончался в больнице на следующий день", - отметили в прокуратуре.

Обвиняемый заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в селе Столбец Ровенской области нетрезвый мужчина напал с вилами на полицейского.

Местная жительница сообщила правоохранителям на линию 102, что у нее возник конфликт с соседом на улице Шевченко. "Уже во время общения со свидетелями события, те сообщили правоохранителям, что 33-летний дебошир имеет при себе незарегистрированное огнестрельное оружие и вместе с товарищем накануне запугивал им людей", - отметили в полиции.

Мужчину застали по месту жительства. Когда инспектор группы реагирования вернулся к служебному авто, нетрезвый мужчина выхватил вилы и нанес несколько ударов по машине, после чего ударил "копа". Пострадавшего 25-летнего сержанта полиции госпитализировали в травматологическое отделение с колотыми ранениями плеча, грудной клетки и сотрясением головного мозга. Врачи оценили его состояние как средней тяжести.