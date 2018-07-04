На блокпосту в Донецкой области военные задержали троих террористов

Военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил за минувшие сутки на мобильном блокпосту в Донецкой области задержали троих граждан, которые в базах данных проходят, как участники террористических группировок "ЛДНР".

Об этом в среду, 4 июля, сообщает пресс-служба Национальной гвардии.

В ходе несения службы на блокпосту солдаты из группы надзора задержали гражданина 1990 года рождения, который проживает в Новгородском, и пытался пройти через блокпост.

"При проверке этого лица был сделан запрос по базе данных Миротворец. В результате оказалось, что по базе данных мужчина проходит как член НВФ. Военный наряд задержал и передал этого гражданина сотрудникам Нацполиции для дальнейшего выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.

Через некоторое время на том же блокпосту нацгвардейцы задержали еще одного гражданина, на этот раз 1986 года рождения, и тоже проживающего в Новгородском.

"В результате проверки было установлено, что гражданин проходит как сепаратист НВФ. Военный наряд передал лицо сотрудникам Нацполиции для дальнейшего выяснения обстоятельств", - доложили в Нацгвардии.

Третьей ласточкой стал остановленный на другом блокпосту автомобиль, где оказался еще один пособник террористов.

"В результате проверки личности водителя установлено, что им является гражданин 1979 года рождения, который проживает в г. Попасная Луганской области, и имеет связи с незаконными вооруженными формированиями так называемой ЛНР", - резюмировали в ведомстве.

Читайте также В Сети сообщили о гибели пособника Моторолы: фото

Ранее в зоне военного конфликта на Донбассе, на одном из блокпостов неподалеку от населенного пункта Авдеевка, бойцы ВСУ помогли задержать мужчину, разыскиваемого по подозрению в убийстве. В зоне военного конфликта на Донбассе, на одном из блокпостов неподалеку от населенного пункта Авдеевка, бойцы ВСУ помогли задержать мужчину, разыскиваемого по подозрению в убийстве.