"Стоп совок": в Украине запустили сайт для жалоб на советские памятники

В Днепре местные активисты запустили сайт "Стоп совок", на котором можно сообщить о "недекоммунизированных объектах" по всей Украине.

По замыслу создателей, с помощью проекта они смогут контролировать их демонтаж, пишет "Радио Свобода".

"Каждый посетитель сайта может оставить отзыв о таком сооружении или памятнике в своем населенном пункте и таким образом поспособствовать реализации законов о декоммунизации (...) Это не просто сбор информации. Во-первых, это ее упорядочивание. Поскольку люди знают, что я занимаюсь декоммунизацией, мне сбрасывали такую информацию - то там объект, то там. И вот появилась идея, чтобы это не сбрасывали разрозненно и чтобы информация не потерялась, пусть они сразу сбрасывают на сайт. Уже сейчас сайт оборудован счетчиком объектов, которые до сих пор присутствуют у нас в стране", - говорит один из соавторов проекта Кирилла Дороленко.

"Во-вторых, когда человек написал нам об объекте, сразу можно предпринимать действия: у нас уже есть подготовленное типичное обращение от общественной организации и его можно отсылать или на имя городского головы, или на райгосадминистрацию, чтобы они это нарушение устраняли. Если власть реагирует, мы пишем об этом. А если, например, власть дала нам формальный ответ, "отписку", то напишем, что власть не воспринимает", - отметил он.

Ранее члены комитета Верховной Рады, занимающегося вопросами госстроительства, региональной политики и местного самоуправления, поддержали переименование Днепропетровской и Кировоградской областей в рамках декоммунизации.

"Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Верховной Раде Украины поддержал предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, а Кировоградскую в Кропивницкую. Декоммунизацию не остановить", - сообщенил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.