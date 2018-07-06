"Это тебе не 2014 год". Боевики "ДНР" просят Кремль помочь с оснащением

Боевики "ДНР" в интервью корреспонденту СМИ РФ сознались, что украинская армия сейчас мощная и противостоять ей не так уж просто. Они попросили Кремль предоставить дополнительную военную помощь.

"Мы в полукольце. Если немцы (украинцы – ред.) пойдут в наступление, выбраться отсюда нам будет очень непросто. Врага нельзя недооценивать. Украинская армия – профессиональная и хорошо натасканная. Это тебе не 2014 год. И ты там в Москве добрым людям передай: нужны радиостанции, средства наблюдения – дневного и ночного. Все уже приходит в негодность. Пятый год воюем. Уже дольше, чем в Великую Отечественную", - сознается журналисту "Комсомольской правды" боевик с позывным "Удав".

Наемник признается, что пошел воевать в начале конфликта, однако потом бросил оружие и отправился в Россию на заработки. Однако спустя некоторое время снова вернулся в Донецк.

"А с войны ведь не вернешься. Запомни. Даже если она закончится. Отвоевал я два года и поехал в Россию на заработки. Хорошие деньги. Но не выдержал, вернулся. Ведь я уже другой. Я хочу автомат в руках подержать, почистить его, пойти кого-нибудь шлепнуть", - сознается боевик.

Напомним, в Бахмуте Донецкой области пограничники совместно с полицейскими задержали боевика с позывным "Святой", который воевал на стороне террористов в батальоне "Восток".