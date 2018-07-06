Взрыв на полигоне в Ровенской области: Москаль сообщил о новых жертвах

Число жертв взрыва миномета на военном полигоне в Ровенской области выросло с трех до четырех человек.

Все они были бойцами 15-го отдельного горно-пехотного батальона из Ужгорода, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады, сообщил на своем сайте глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

При этом чиновник сообщает о четырех, а не о 9 раненых, как сообщало Минобороны.

"По предварительной информации, во время учений взорвался миномет "Молот". Двое бойцов погибли на месте, двое по дороге в больницу, еще четверо ранены. Двое из погибших – жители Ужгорода, один – Перечина", – рассказал Москаль.

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7 июля на Закарпатье объявлено Днем траура: будут приспущены государственные флаги на официальных зданиях по всей области. Также всем организациям и учреждениям независимо от формы собственности рекомендуется отменить любые развлекательно-концертные мероприятия.

В свою очередь президент Петр Порошенко в связи с этой трагедией приказал запретить минометы "Молот" на учениях до конца расследования.

Ранее Минобороны назвало основную версию взрыва на военном полигоне на Ровенщине. На место происшествия отправилась оперативная группа и лица, ответственные за проведение расследования.